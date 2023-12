SEAKÄRSAD JA ADVENDIKALENDRID! Mida saavad jõuludeks tuntud eestlaste koerad?

„Kingitusi saab Rufus kindlasti kah, aga kuna ta oskab, sinder, lugeda, siis lehes neid ei avalda, et ikka üllatus oleks,“ naljatleb kirjandusminister Mart Juur, et ka tema koeral on loomulikult tähestik selge. Mida leidub aga jõuluvana kingikotis Andrus Kivirähki, Rauno Märksi, Maris Järva, Hendrik Terrase, Jüri Ratase, Marina Kaljuranna, Tuuli Ranna ja Marek Sadama koertele?