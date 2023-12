KURB UUDIS: Céline Dioni õe sõnul on lauljanna seisund halvenenud

Dion teatas aasta tagasi, et peab oma maailmaturnee „Courage“ ülejäänud kontserdid ära jätma, sest tal on diagnoositud progressiivne ja ravimatu haigus, mis tabab vaid üht inimest miljonist. Kangestunud inimese sündroomi puhul ründab tõbi inimese lihaseid – sealhulgas häälepaelu, mis Céline'ile kui lauljale on hädavajalikud tööriistad. Ent ei tohi unustada, et ka süda on lihaseline organ …