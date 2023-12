Marvel pistis naisepeksus süüdi mõistetud näitlejale sule sappa

34aastane näitleja vahistati Associated Pressi teatel 26. märtsil, kui tal oli oma toonase sõbratari Grace Jabbariga autojuhiga luksmaasturis äge konflikt tekkinud. Sel esmaspäeval mõistis New Yorgi kohus Majorsi süüdi kahes kuriteoepisoodis neljast.

Briti tantsija Jabbari rääkis kohtus, et oli märganud Majorsi telefonis romantilisi sõnumeid võõrale naisele. Kui ta Jonathani käest telefoni kahmas, väänas too tema kätt, tekitades naise sõnul põrgulikku valu. Seejärel lõi Majors sõbratari vastu pead, võttis telefoni tagasi ja ronis autost välja. TMZ.comi avaldatud turvavideos on näha edasist rüselust, mille käigus näitleja oma sõbratari autosse tagasi tõukas. Lõpuks pistis mees jooksu ja Jabbari hakkas teda taga ajama. Teises kohtus näidatud videos oli näha, kuidas naine hiljem nuttis ja palus võhivõõrastelt abi, et Uberi autoga koju pääseda.