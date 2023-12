Reimo Sagor: põhitöö võiks tagada elamisväärsed tingimused, näitlejate streigimõte vajab arutamist

Sagori sõnul pole näitlejate ja kultuuritöötajate miinimumpalk üldse kõne all. Sellest vaikitakse. „See on kummastav ja hämmingut tekitav. Näitlejate ja kultuuritöötajate miinimumpalk on hetkel 1600 eurot. Selline summa on olnud juba aasta ja tundub, et jääb ka järgnevateks aastateks.“