PÖÖRASED KOSTÜÜMID JA MEELETU AUHINNASADU: Stardib maailmakuulsus telemäng „Kas lööme käed?“

Igasse saatesse koguneb publikuks mitukümmend kostümeeritud võidujanulist inimest, kes loodavad saada saatejuhi poolt valituks, et panna oma õnn proovile. Auhinnalaegas on põhjatu – seal on kõike, alates rahast ja lõpetades moodsate tehnikavidinatega. „Juba esimene saade algab suure üllatusega ning stuudiosse tulnud mängijad on tõeliselt säravad ja lausa kiirgavad energiast, mis kindlasti tekitab ka televaatajates positiivse tunde,“ ei hoia saatejuht Robert Rool kiitusega tagasi.