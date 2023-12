Kuldmikrofoni pälvinud Kaja Kärner kaotas sügisel kuuks ajaks hääle: „Näis, kas endine tämber sajaprotsendiliselt taastub.“

„Muidugi olen ma selle tunnustuse eest väga tänulik. See näitab, et minu tööd on märgatud,“ nendib Kuldmikrofoni laureaat Kaja Kärner, kes on raadiomajas töötanud pool sajandit. Selle aja jooksul on tulnud ette palju toredaid, naljakaid, ehmatavaid ja kurbi hetki, kuid oma töövahendi – hääle – kaotas Kärner sel sügisel esimest korda.