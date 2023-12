GALERII | Toomas Lunge: „Lenna ise ütles, et kui ta oli hästi väike, siis ma olin tema lemmikmees!“

„Meie hulgas on neid, kes löövad lava särama, nende hulgas on Lenna Kuurmaa,“ hõiskab oma juubelikontserdi laval muusik Toomas Lunge. „Hiljem tuleb ka Liisi Koikson, kes on minu absoluutne lemmiklaulja. Kui keegi oskab üldse laulu ilusaks laulda, siis see on Liisi. aga Lenna sellepärast, et mina meeldin Lennale! Ta ise ütles, et kui ta oli hästi väike, siis ma olin tema lemmikmees!“ Lavale saabunud Lenna tunnistab ausalt: „Ma isegi otsustasin, et sinust saab minu mees!“ Lunge lohutab: „Mul on väga hea meel, et sul on läinud teisiti. Sul on väga tore mees!“