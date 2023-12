VIDEOREPORTAAŽ | Kuidas sünnib Õhtuleht? Heade mõtete, ägedate inimeste ja trükivärvi koostöös!

Võtame sind videotuuril kaasa Õhtulehe toimetuse kõige sügavamatesse ja salapärasematesse soppidesse, ning näitame, kuidas töötavad meie ajakirjanikud, foto-ja videograafid, toimetajad ja küljendajad.

Päev ajalehetoimetuses algab hommikuse koosolekuga, kus kõigi osakondade juhid kannavad ette, millega nende inimesed päeva jooksul tegelevad – kes keda intervjueerib, mis lugu kirjutab, millist saadet salvestab või keda pildistab. Muide, kõik osakonnajuhid ei ole koosoleku ajal toimetuses. Tänapäeval saab ju koosolekud vabalt ka kaugteel peetud.

Ajakirjanike päevad on väga erinevad. Vahel tuleb allikat püüda ja intervjueerida telefonitsi, teinekord õnnestub intervjuu läbi viia mõnusalt kohvikus kohvitassi taga. On ka päevi, kus intervjueeritavat tuleb tunde oodata riigikogu koridorides, vahel võtab minister ajakirjaniku aga lausa ministeeriumis vastu. Lood pannakse kirja erinevates olukordades – ajakirjanik võib trükkida korralikult laua taga istudes või hoopis puhkenurga diivanil mõnusalt lesides.

Fotograaf pole ajalehetoimetuses ajakirjanikust sugugi vähem tähtis. Nendegi päevad erinevad. Vahel saab võtta rahulikumalt ja näiteks eelmisel päeval tehtud pilte töödelda, kuid enamasti on piltnikud ikka tööpõllul: pildistamas portreed intervjueeritavast või koos ajakirjanikuga päevasündmustele kiirreageerimas. Toimetus ei saa läbi muidugi ka videograafideta, sest Õhtulehel on ka palju ägedaid saateid, mille purki püüdmiseks just oskuslikke operaatoreid vaja on.

Trükikoja kiirusrekordid

Kui tekstid on täiuslikkuseni lihvitud, algab töö lehe visuaalse poolega. Kõik paberlehte minevad lood ja fotod jõuavad küljendaja arvutisse, kes need mängleva kergusega küljendusprogrammi abil lehekülgedele paika sätib. Kui küljed valmis, saadetakse need järjest Tartusse Kroonpressi trükikotta, kus ajaleht füüsilise kuju saab. Viimased failid tuleb trükikotta ära saata kell 11 õhtul. Siis lõppeb ka töö ajalehetoimetuses, et järgmisel hommikul taas valgede lehekülgedega tõtt vaadata.

Kroonpressis on ajalehepaber esialgu ühes hiiglaslikus rullis, mis saab alguse trükimasina alt keldrist. Paberit on rullis umbes 17 500 meetrit ja see kaalub umbes 650 kilo. Rullist algav paber liigub pikas jorus läbi trükimasina ja tegelikult trükitaksegi kogu ajaleht esialgu justkui pikale tapeedile. Harjumatu silm ei saa trükikojas lehe trükkimist vaadates suurt midagi aru – paber tuhiseb ühes jorus ülehelikiirusel masinate vahel ringi, muutub valgest värviliseks ja järsku vupsavad ühest august välja valmis ajalehed! Tunniga on trükimasin täiskiirusel võimeline välja sülitama 40 000 ajalehte.