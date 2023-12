Liivi rahvamuusik Julgi Stalte: eestlased, tulge liivlastega abielluma, siis saab liivlasi palju!

„Liivlastele on tarvis soome-ugri verd!“ annab liivlanna Julgi Stalte, bändi Tulli Lum solist, lavalt teada. „Nii et tulge Riiga! Või Kuramaale! Meil on seal hästi palju neid, keda naiseks või meheks võtta ning liivlasi teha. Eestlased, tulge liivlastega abielluma, siis saab liivlasi palju!“ Toomas Lunge juubelikontserdil sai 25 aastat tegutsenud liivi-eesti ühisbänd taas kokku. Rajult. Nagu polekski veerandsada aastat mööda läinud.