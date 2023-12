TIM BLUZI MOEHOROSKOOP | Mida kanda jõulu- ja aastavahetuspeol, et uueks aastaks head energiat ligi meelitada?

Kui maniküürisalongis hakkab kõlama lugu „All I want for christmas is you“, tähendab see vaid üht – AEG ON KÄES! Jõuluhooaeg toob endaga alati kaasa palju meeleolukaid seltskonnaüritusi, traditsioonilisi õhtusööke ja igasuguseid pidusid. Paljude jaoks tähendab see aga tõsist peamurdmist sobiva garderoobi otsimisel. Moelooja Tim Bluz annab praktilisi soovitusi, mida kanda, et uueks aastaks õnne ligi tõmmata ja milliseid moevalikuid kindlasti vältida!