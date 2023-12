ARVUSTUS | „The Crowni“ viimased osad: ka sinivereliste soontes voolab tegelikult punane veri

Kuna „The Crown“ on hetkel eestlaste Netflixi vaadatavuse edetabelis esimesel kohal, möödus ilmselt nii mõnegi kolmanda advendi nädalavahetus just Briti kuningliku perekonna seltsis. Ja kas see nädalavahetus oli pelgalt kunlinglik ja väljapeetud? Või näitas, et ka kuninglikud kõrgused on lihtsalt inimesed? Mõlemat!