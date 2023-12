„KINOSAADE“ 222. OSA | Monki ainukene ja viimane film? „Nähtamatu võitlus“ ja „Talupojad“ - kumb on parem?

Eesti oma wire-fu film on valmis. Kas see on komöödia või hoopis katoliiklik ülistuslaul? On see naljakas või ajaraiskamine? Härra Monk on tagasi üheks viimaseks seikluseks ning Raiko räägib sellest ilusast lõpust. Arutame ka Apple TV+ seriaale „For All Mankind“ ja „Monarch: Legacy of Monsters“. Boonuseks räägime anti-woke komöödiast „Lady Ballers“ ja tahtmatult naljakast „Independence Day: Resurgence“. Head kuulamist ja vaatamist.