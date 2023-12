„HEA TÜDRUK“ PODCAST 9. OSA | Anu Saagim: on täiesti okei pühade ajal üksi kodus kassida või baari pidutsema minna

„Hea tüdruk“ on tagasi! Anu ja Piret teevad kuulajatele pühadeajaks sooja jõulukingituse, naasevad veel kaheksaks episoodiks stuudiosse, ning kütavad selle kuumaks! Miskipärast on Anu ja Piret dekoreeritud nii, nagu oleks tegu Aldo Järvsoo uue kollektsiooni, sinepiplaastrite või EMOs pandud kraega. Kas see ongi Anu salarelv kaelakortsude vastu? Ja kas vitamiini-shot šampanjas teeb tõesti kümme aastat nooremaks või muudab su hoopis Grinchiks? Kuidas pühade ajal mitte kassida ja leida pidu üles iseendas?

Kuula või vaata saadet!