HÜVA NÕU | Lihtsad nõuanded, mis aitavad sul vabaneda võlgadest

McCrum selgitab oma raamatus, et enamasti satuvad inimesed võlgadesse peaaegu „kogemata“. Nad pole ette planeerinud ega isegi teadvustanud seda, kas neil on võimalik võlgu täies mahus tagasi maksta, ning nad pole endale selgeks teinud, kas ostetav asi on ikka nii hinnaline, et see on riski väärt.