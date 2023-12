FILMIARVUSTUS | Kõndiv tuumapomm. „Godzilla Minus One“ on meistriteos

Godzilla on tänaseks muutunud sünonüümiks suure koletisega, kuid kui see „koletis“ alustas majade lammutamist aastal 1954 Honda Ishiro käe all, siis ta oli lihtsalt Gojira. Ta oli kõndiv looduskatastroof ja metafoor tuumapommi hävitavale jõule. Igavene meeldetuletus Hiroshima ja Nagasaki koledusest, mis on tänaseks kestnud 70 aastat ja 37 filmi. Kummikostüümist on saanud muljetavaldav hiiglane, kes langetas kinopubliku oma jalge ette. Hetkel kinos möirgav „Godzilla Minus One“ on aasta üks parimaid filme, žanrist olenemata, ja tõestab, et vanamees Godzilla on energilisem kui ei kunagi varem.