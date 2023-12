GALERII | KANAD, PÄKAPIKUD JA BRITI SÕDURID: vaata, millega lummas pärnakaid uhke Jõuluturg

Kauneid Jõuluturge korraldatakse üle Eesti, kust saab soetada kodumaist käistööd ja head paremat jõululauale. Sel nädalavahetusel on suurejooneline jõuluküla avatud Pärnu südames, Iseseisvuse väljakul. Lisaks ostlemisele said pärnakad ja suvepealinna külalised nautida ka sisukat programmi. Üles astusid nii jõuluvana Bruno, Briti armee puhkpilli- ja sõjaväeansambel kui Rolf Roosalu ja Marvi Vallaste. Lummav Pärnu Jõuluküla on avatud ka homme, kolmandal advendil.