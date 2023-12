REPORTAAŽ | Måneskini kontsert Dublinis: kiljuvad fännid, lava poole lendavad rinnahoidjad ja tõeliselt kuuma energiaga esitatud muusika

Ammu välja müüdud Dublini kontsert on Måneskinil RUSH! maailmaturnee raames eelviimane esinemine. Vist just seetõttu olen võtnud ette tundide pikkuse reisi Iirimaale: peaasi, et näeksin veelkord oma lemmikbändi. Mis sest, et see on sel aastal juba neljas kord. Ausalt, nii võimsa sõu tõttu reisiksin veel ja veel, sest lisaks edetabelitele on Måneskin vallutanud ka minu südame.