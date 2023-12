Näitleja Merle Palmiste: „Kõige kohutavam lõhn minu elus tuleb lapsepõlvest...”

Näitlejanna Merle Palmiste (53) on aastakümneid olnud suur lõhnagurmaan. Tal on kodus oma lõhnagarderoob ja on ette tulnud sedagi, et näitlejanna on spetsiaalselt mõneks endale uue lõhna soetanud. Hiljuti sai Merle endale ka päris oma signatuurparfüümi, millele võib tulla jätkugi. Kuid on ka lõhnasid, mis siiani temas õõvastust tekitavad.