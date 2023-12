VIDEOREPORTAAŽ | Ööklubi Studio pidas sünnipäeva! Noormehe hingemure järjekorras: „Värskes õhus seismine teeb kaineks!“

„Oleme peol alati peaaegu lõpuni. Veidi enne seda, kui tuled põlema pannakse lähme ära, muidu on piinlik. Baarist tellime ainult viina, sest see on kõige odavam“ räägivad kaks neiut, kes on koos tulnud Tallinnas asuva ööklubi Studio 12.sünnipäeva tähistama. Kui palju kaotatakse ära garderoobinumbreid, mis on klubi populaarseim shot ja millisel korrusel on parem pidu? Vaata videot!