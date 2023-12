RAJU GALERII | Raskemetalli hiiud müristasid Helitehases. Vaata, kuidas toorest energiat ammutati ja ennastunustavalt nii laval kui publiku seas rokiti

Fear Factoryt on kutsutud industriaalmetali alati düsfunktsionaalseteks meistriteks. Nad on tuntud oma rajude kontsertide ja võimsa saundi poolest ning köitnud sellega fänne üle kogu maailma. Nende muljetavaldav diskograafia sisaldab rida hittalbumeid, tõestades, et piiride nihutamine ja žanri taasmääratlemine pole neile kaugeltki võõras. Pärast hiljutist edukat Põhja- ja Ladina-Ameerika turneed koos uue vokalisti Milo Silvestroga Roomast ja trummar Pete Weberiga (Havok) on bänd tugevam kui kunagi varem ja valmis rokkima 44 Euroopa laval, sealhulgas ka Tallinnas.