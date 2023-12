HÜVA NÕU | Katuste puhastuse ekspert: katuselt lund koristades ära tee viga endale ega ka majale

Majaomanikele on lumi katusel paras peavalu. Iga majaomanik vastutab selle eest, et tema hoone oleks ohutu näiteks all liiklejatele ja parkijatele. Katuste puhastusmeeskonna juht Mihkel Nurm annab nõu, kuidas puhastada lumest katuseid, et lume sulades vältida kahjusid varale ja tervisele.