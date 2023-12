Kuigi autor annab Soome kirjaniku ja kunstniku elust vaid põgusa ülevaate, on see siiski piisav, et muumide „emaga“ tuttavaks saada. Suurem rõhk ongi raamatus muidugi muumidel, ja seda põhjusega – on ju nemad üks tuntumaid Soome sümboleid. Siit leiab palju pilte, mis näitavad hästi, milline oli Tove Janssoni loomeprotsess ning kuidas muumitrollidest kujunesid just sellised tegelased, nagu me neid praeguseks teame. Kindlasti on see teos, mis peaks kuuluma kõigi muumifännide kollektsiooni!