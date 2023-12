Tuntud muusik Marek Sadam on põiminud oma mõtted värssidesse ning avaldanud luulekogu „Inglid on armidest tehtud“ (Varrak 2023). Kel tänapäevastest Instagrami-poeetidest isu täis või kes soovib just luulemaailmaga tutvust veidi süvendada, leiab kaante vahelt tõenäoliselt nii mõnedki read, mis kõnetavad.

Kindlasti on 300-leheküljeline teos mokkamööda ka neile, kes vabavärssi ei hinda – siin raamatus seda ei kohta. Värss on aukohal, nagu ka loodus, millest paljud Sadama luuletused räägivad. Südamelähedased teemad on talle ka armastus ja religioon. Leidub nii lootusrikkaid kui ka melanhoolsemaid ridu. Ning paljusid neist on kaunistamas illustratsioonid – küll minimalistlikud, aga koos luuletustega moodustavad need terviku.