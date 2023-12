EELVIIMANE LAUL! Ivar Põllu: „Genialistid on ikkagi minevik, selle eest ei põgene, aga tuleb edasi minna.“

Eestis on nii mõnigi bänd, mis iga viie aasta tagant viimase kontserdiga välja tuleb. Genialistide puhul säherdust lootust hellitada ei saa, et mehed mitu viimast kontserti maha mängiksid. Nõnda nad vähemalt väidavad, et panevad pärast viimast etteastet Tartu lauluväljakul pillid lõplikult kotti. „Praegusel hetkel on plaan selline,“ tõdeb bassimees Felix.