FILMIARVUSTUS | Kommi asemel nuga. Õuduskomöödia „Aidas on midagi...“ muudab Jõulud veelgi punasemaks

Olen suur õudusfilmide fänn. Armastan neid igas suuruses, värvis ja kujus ning tihti olen üllatunud, et naudin põhimõtteliselt prügikasti väärilisi filme suurima hea tujuga. Objektiivselt on raske neist enamusi kaitsta, sest tegelikult suurem osa halba kriitikat on õigustatud. Fännina on meil kõikidel õigus nautida asju, mille kvaliteet ei ole kõige parem ja siia kategooriasse langeb ka õuduskomöödia „Aidas on midagi...“. Tahaksin öelda, et see ei ole õnnestunud film, kuid kui tegelikult ise naersin ja elasin, siis vähemalt mingil tasandil see töötab.