HÜVA NÕU | Uuringud näitavad, et inimesed aina paisuvad: mida toob ülekaalu tulevik?

2016. aastal olid WHO andmetel 1,9 miljardit täiskasvanutest ülekaalulised ning 650 miljonit rasvunud, mis moodustab koguelanikkonnast 13%. Euroopa Liidus on see osakaal lausa 20%. Ka Eestis tõuseb ülekaaluliste ning rasvunute arv iga aastaga. 2020. aastal Tervise Arengu Instituudi poolt läbiviidud tervisekäitumise uuringust selgus, et Eestis oli täiskasvanute seas (16 - 64 eluaastat) ülekaalulisi 32% ja rasvunuid 20%. Ülekaalu ja rasvumise teema on globaalselt terav, ja erinevad riigid on astunud samme selle lahendamiseks. Kinnitatakse, et tulevik toob endaga kaasa nii väljakutseid, kui ka võimalusi. Kas tegelikult ka?