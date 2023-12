KÄSI EEMALE EI SAANUD! Brigitte Susanne Hunt käis uue silmarõõmuga näitusel

Pärast oma skandaalse raamatu esitlemist tänavu oktoobris, on BSH pigem madalat profiili hoidnud – ta pole külastanud suuri seltskonnaüritusi ega ka meediaga suhelnud. Detsembri alguses hakkasid levima aga kuulujutud, et naine on endale uue kallima leidnud.