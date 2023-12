FÄNNID AHASTUSES: kultuslikule komöödiasarjale tehakse lõpp

HBO omanik Warner Brothers-Discovery teatas, et 2000. aastal eetrisse jõudnud Larry Davidi menusarja kaheteistkümnes hooaeg jääb viimaseks.

„Curb Your Enthusiasm“ ehk „Jahtu maha“ on HBO pikim komöödiasari. Kaheksa hooaja järel läks seriaal pausile, kuid naasis kuus aastat hiljem ja sestsaadik on seda filmitud neli hooaega. Viimane hooaeg koosneb kümnest osast, millest esimene jõuab Maxi voogedastusteenistuses vaatajate ette 4. veebruaril. Sarja lõpposa saab näha 7. aprillist.