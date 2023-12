INTERVJUU | Türgi-Eesti superstaar Ant Nurhan: loeme fännikirju abikaasa koos. Ta pole armukade inimene, on ju ilmselge, mis meie vahel on.

„On arvatud, et Ant on lühend Antonist. Või Antsust. Pole. Minu nimi on Ant. Ja ma ei vaheta seda Antsuks. Mulle meedlib minu nimi. Ja mulle meeldib Eesti. Eesti on minu jaoks jackpot, kõik, mida mul on vaja,“ arutleb kaks nädalat tagasi saate „Eesti otsib superstaari“ üheksanda hooaja võitjaks kroonitud Ant Nurhan (28). Sünnimaal Türgis ei näe ta end enam kunagi püsivalt elamas.