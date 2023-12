Prantsuse võimud uurivad Depardieu väidetava ohvri surma

Mitmed nimekad Prantsuse kinotegelased on dokfilmi linastusest saadik Depardieust distantseerunud. Filmistaari on seksuaalrünnakus süüdistanud üle tosina naise. Näitleja ise on süüdistusi korduvalt eitanud ning Depardieu endine agent on süüdistanud Prantsuse ajakirjandust näidispoomise korraldamises.