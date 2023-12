LAHUTUSTÜLI VÕTTIS UUE PÖÖRDE! Endise hokitähe Mikko Koivu eestlasest kaasat ähvardab vanglakaristus

Helena ja endise hokitähe Mikko inetu lahutussaaga on kestnud juba mitu aastat. Möödunud suvel otsustas mees USAst tagasi Soome kolida ning võtta kolm ühist last endaga kaasa. Ta sai selleks loa, kuigi hooldusõigus oli Helenal ja Mikkol võrdselt. Kolimisest tulenevalt on Helenal keeruline enda lapsi näha. Nüüd selgub, et Helenat ähvardab ka 14 päeva pikkune vanglakaristus, kui ta ei kirjuta alla paberitele, kus loobub ühisest mereäärsest kinnistust Turus. Minnesota kohtuotsusest tulenevalt, kuulub kinnistu täielikult Mikkole. Helena on aga keeldunud paberitele alla kirjutamast, avaldab Seiska.