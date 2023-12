Lembit Saarsalu: kehast käis jutt läbi, kui meie sekstett esines Ameerika Hääle tunniajalises džässisaates. Aastal 1981!

„Tegelikult on selle sõna taga väga palju tähendusi ja muu hulgas tähendab ta vagu. Miks mitte siis seda vagu, mille džäss muusikamaailmasse sisse on vedanud, ent see tähendab ka tunnetust, mis saab alguse rütmist, mille järel tuleb juba meloodia ja harmoonia,“ arutleb vanameister Saarsalu. „Ühed gruuvivad, teised mitte, ehk ühtedel on feeling (tunne, tunnetus – eesti k) sees, teised niisama laval vaikselt nohistavad. No vot, meie küll laval nohistada ei kavatse. Meie gruuvime laval ikka täiega!“ lubab Saarsalu, kui jutuks tuleb „Eesti gruuv 1970–1980ndad“ – kontserdisari, kus praeguste tippmuusikute Rita Ray ja Robert ning Ivo Linna kõrval esitavad 1970. ja 1980. aastatel nii laval kui ka Eesti raadios kõlanud funk'i, souli ja džässmuusikat nii Saarsalu ise kui ka helilooja-pianist Tõnu Naissoo.