Uueks ilmateadustajaks saanud Margus Saare õde eitab, et sai koha tutvuste kaudu: vend ei ole otsusega kuidagi seotud!

Tiivi pole telemaailmas uustulija. Ta on peaaegu 20 aastat ETV toimetuses kulisside taga töötanud. Kust sündis siis kirg ekraanile pääseda – ja miks just praegu? „Ma olen enda jaoks välja mõelnud, et ma ei taha siit kuskile minna. Armastan seda maja ja oma tööd, mida hanketoimetuses teen. Mõtlesin, et kui tuua endale uusi väljakutseid, siis järelikult majasiseselt,“ selgitab Tüür „Ringvaates“.