HÜVA NÕU | Kes aitaks toetada ja usuks sinusse ka siis, kui komistad ja kukud?

Transformatsiooni coach ja hobulausuja Ida Adele Raneli Ruul sõnab, et unistused annavad meie elule mõtte ja eneseteostamise võimaluse. Unistades astume uude reaalsusesse, kus seda, mida looma hakkame, poleks me isegi oma metsikumates unistustes ette kujutada osanud. „Kas oled sõiduks valmis? Imeliseks teekonnaks? Seal ei ole alati kõik lihtne - seda võin garanteerida. Aga kui selle ära teed ja oma tööd ka tähistad, siis see on ilus,“ lubab Raneli. Ta jagab nõuandeid, kuidas oma unistusi ellu viia ning selgitab miks on oluline mõelda sellele, miks soovime just seda, mida soovime.