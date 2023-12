TEATRIARVUSTUS | Kas Merle Palmistel õnnestub kehastuda mudaste varvastega Lambasihvriks?

Kes oleks võinud arvata, et Oru Pearu kaasa, kellele Tammsaare andis nimeks Lambasihver, tõuseb ühel heal päeval publiku ette ja esitleb end Manuela Murakana? Ent täpselt nii piduliku eesnime kannab Karlova teatri vastse lavastuse „Lambasihver“ peategelane, Pearu Muraka kaasa. Merle Palmiste mängituna. Ning see tegelane räägib ära oma tõe ja õiguse, olgu see jutt nii krehvtine kui tahes.