UHKE GALERII | Rahvusooper Estonia uus muinasjutuline „Pähklipureja“ võitis esietenduse publiku südame!

Rahvusooperis Estonia sai magusas koostöös Kaleviga lavaküpseks maagilise jõuluballeti „Pähklipureja“ kaasaegseim lavaversioon. Kui tavaliselt tuuakse see lugu publiku ette 19. sajandi jõulupeo vormis, siis Estonia uuslavastus on loodud just tänast vaatajat silmas pidades. Nii ühendab uus „Pähklipureja“ iidse talvepüha kaasaegse maailmapildiga, pakkudes rohkelt äratundmisrõõmu ja lusti igas vanuses publikule.