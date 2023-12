Tom Cruise'il on suhe Vene poliitiku tütrega?

Daily Maili andmeil nähti kolm korda lahutatud Cruise'i laupäeval Londoni peenes Mayfairi linnajaos peetud peol kudrutamas seltskonnakaunitar Elsina Khayrovaga (36), kelle isa Rinat Khayrov on endine prominentne Vene duumasaadik ja kelle eksabikaasa on briljantidega kaubitsev oligarh. „Nad olid lahutamatud, ilmselgelt oli tegu paariga,“ kinnitas Daily Maili alllikas, kes valdavalt venelastest külalistega peol ise kohal oli.

Daily Maili andmeil on endine modell Elsina Briti kodakondsusega. Ta on olnud abielus oligarh Dmitri Tsvetkoviga, kel on Londonis 18 miljoni naelsterlingi jagu kinnisvara ja Surrey krahvkonnas 22 miljonit naela maksev häärber. Abielupaarile kuulus kinnisvara ka Dubais ja Küprosel, rääkimata luksautodest, juveelidest ja kunstikollektsioonist.