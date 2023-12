„MA EI LUBA END HÄBISTADA!“ Oprah tunnistab viimaks salenemissüstide kasutamist

USA jutusaatekuninganna Oprah Winfrey kinnitab ajakirja People kaaneloos kuuldusi, et tema salenemisel on oma rolli mänginud ravimid. „Fakt, et minu eluajal on olemas arstide heaks kiidetud retseptiravim kehakaalu ohjeldamiseks ja tervena püsimiseks, on kergendus, lunastus, kingitus,“ õhkab 69aastane meediamogul.