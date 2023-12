GALERII | JÕULUTUNNE SÜDAMES! Hetked Maarja-Liis Ilusa ja Noorkuu ühiselt kontserdilt

Aasta on lõppemas ning jõulud on taas tulekul. Meid täna ümbritsevas maailmas ei ole enam miskit enesestmõistetavat ja paljud asjad on muutumises. Kõik me aga vajame vahel midagi helget ja hingekosutavat. Muusika on see, mis paneb hinge helisema ja viib argistest mõtetest eemale.



Maarja-Liis ja Noorkuu on ka varasemalt palju koostööd teinud ning üksteise tunnetamine ja sünergia loomine laval on tuttav. Suur soov oli taas kohtuda ning koos musitseerida. Kontserdil kuuleb palju kauneid jõulu- ja talvelaule. Valdavalt a capella seadeis nagu Noorkuule omane.



Ei ole midagi lummavamat ja erilisemat kui taas saabuv jõuluaeg. See on aasta kauneim aeg, mil sünnib imesid ja seda on praegusel ajal meile kõigile väga vaja.