RÖÖV JA PÜSSILASUD | Carola Madis reisil kogetust: kuulsin kolme püssilasku ja mõtlesin, kas ma tõesti kuulsin õigesti

Maailmarändur, raadiohääl ja telenägu Carola Madis on televaatajale tuntud saatest „Kolm naist karavanis“. Naine on reisinud 78 riigis, näinud erinevaid kultuure ja sattunud reiside ajal erinevatesse sekeldustesse. Brasiilia kuuma päikese alla lennates ei olnud tal aga aimugi, et võib sattuda eluohtlikusse olukorda.