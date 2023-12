„Savvusanna sõsarate“ operaator Ants Tammik võitis IDA auhinna 

International Documentary Association ehk Rahvusvahelise Dokumentalistika Ühingu IDA auhind on üks olulistest USAs välja antavatest rahvusvahelistest dokumentalistika auhindadest. IDA auhindadele kandideeris 669 filmi 48 riigist. Operaatoritöö auhinna žüriisse kuulus 280 dokumentaalfilmitegijat, kuraatorit, kriitikut ja valdkonna spetsialisti 40 riigist, mistõttu on see auhind tõeline kvaliteedimärk „Savvusanna sõsarate“ operaatoritööle.