Suri seriaalist „Brooklyn Nine-Nine“ tuntud Andre Braugher

Ehkki sarja filmiti Los Angeleses, naasis Braugher igal nädalavahetusel New Jerseysse pere juurde. „Otsustasin, et Ami ja poisid on liiga tähtsad, et nendega mitte kvaliteetaega veeta,“ rääkis näitleja 2020. aastal väljaandele Variety.

Braugheri esimene etteaste suurel ekraanil oli nimekas draama „Glory“ (1989) mustanahalistest sõduritest Ameerika kodusõjas. Ta on mänginud ka filmides „Primal Fear,“ „City of Angels,“ „Frequency,“ „Duets,“ „Fantastic Four: Rise of the Silver Surfer,“ „Salt,“ „The Gambler“ jt.