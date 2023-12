Raadiohääl Alari Kivisaar enda kaalulanguse saladusest: olen seda varem ka öelnud, aga keegi ei usu

Tähelepanelikul raadiokuulajal pole jäänud märkamata Alari Kivisaare kaalulangus ja sale vorm. SkyPlusi hommikuprogrammis said inimesed läbi sotsiaalmeedia küsida Alari Kivisaarelt erinevaid küsimusi. Kõige põletavamaks küsimuseks kujunes see, kuidas Kivisaar praegusesse üliheasse vormi jõudis.

„Mis on su keha rasvaprotsent?“ edastab kaassaatejuht Kristjan Hirmo kuulaja küsimuse. Kivisaar ei osanud selle peale midagi kosta. „Ma ei mängi lolli. Kõik need kilurid ja kalorid, rasvaprotsendid, süsikud ja vesikud, ma ei tea neid numbreid. Mulle ei jää meelde.“

Järgmine küsija tahtis teada, mis Kivisaare päriselt nii heasse vormi viis. „Päriselt on olukord selline, et vaadake, kui kallis toit on poes. Ma ei oska midagi tarka öelda.“ Kristjan Hirmo läks sellise vastuse peale närvi ja noomis Kivisaart, et too viskab jälle teema üle nalja. „Mis preparaati kasutad?“ küsib Hirmo järgmiseks. Kivisaar tõdeb, et tema mingit preparaati ei kasuta.

Lõpuks tõdeb mees, et võttis alla tänu stressile. „Hakkasin kohe alguses tõtt rääkima, aga keegi ei usu. Stressiga läks kaal alla ja nüüd püüan mitte õgida. Midagi muud ei tee. Olen seda varem ka öelnud, aga keegi ei usu.“

Alari Kivisaar kümmekond aastat tagasi. Foto : ARNO SAAR

Eelmise aasta alguses, kui mitmed tuntud inimesed avaldasid oma kaalulangusnippe, jäi Kivisaar samuti salapäraseks. „Ma ei ole midagi teinud, et kaal langeks,“ selgitas Kivisaar Kristjan Hirmole ja Maris Järvale. „Mina armastan kaalu langetada teate kuidas – aga te ei usu mind,“ avaldas Kivisaar ja lisas: „Mõttejõul! Ja see töötab. Ma ei oska kirjeldada, kuidas ma seda teen, aga see on teatud olek, kuidas suudad seda keha kontorollida nii, et ta pigem hakkab kehakaalu ära võtma, mitte juurde panema,“ lisas ta.

„Kas see käib umbes nii, et mõtled, et peaks alla võtma?“ uuris Järva tollal üllatunult. „Sa mõtled, et sa võtadki alla ja et sa oled juba alla võtnud,“ teatas Kivisaar.