Majandusteadlane Hardo Pajula meenutab: „Alkohooliku elus on kaks režiimi: ta kas joob või valmistub joomiseks.“

Pajula meenutas, et nii tema isa kui ka vanaisa olid viinakuradiga käed löönud. Nad mõlemad võtsid endalt lõpuks elu. „Vanaisa surma ma ei mäleta, isa oma aga küll. Eks see lapsepõlv alkohooliku kodus on omaette teema. Televaatajad võivad oma kujundusvõimet rakendada, millise jälje see jätab. Halvim, mida kellelegi teha, on hävitada tema usaldus usalduse vastu ja see on see, mis juhtub alkohoolikute peres lastega.“