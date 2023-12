FILMIARVUSTUS | Armukadeduse suured silmad. Poola ajalooline kunstiteos „Talupojad“ võtab hingetuks

Hugh Welchmani ja tema abikaasa DK Welchmani uusim maalifilm „Talupojad“ lööb pahviks oma stiili ja võimsa muusikaga. Nagu välk selgest taevast on see Poola „Tõde ja õigus“ löönud segamini aasta parimate filmide tabelid. Lavastajapaaril Dorota ja Hugh Welchmanil (auhinnatud „Armastusega Vincenti“ režissöörid) kulus neli aastat, et luua suurepärane segu maalist, animatsioonist, moodsalt arranžeeritud poola rahvalauludest ja hoogsatest tantsudest. Nad tõid kokku 125 maalikunstnikku Poolast, Leedust, Serbiast ja Ukrainast, et pakkuda selle aasta üks võimsamaid audiovisuaalseid elamusi.