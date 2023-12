TORMILISE ABIELU LÕPP: Cardi B ja Offset läksid lahku

Kuuldused viis aastat kestnud abielu karilejooksust tekkisid eelmisel nädalal, kui ilmnes, et Cardi B ja Offset ei jälgi enam teineteise sotsiaalmeediakontosid. Lisaks süüdistas räppar Blueface Offseti salasuhtes oma ekspartneriga, mispeale Offset kirjutas sotsiaalmeedias, et pole kõnealuse naisega rääkinudki.

Räpi esipaari abielu on olnud tormiline. 2018. aastal teatasid nad lahkuminekust, kuid leppisid jälle ära. 2020. aasta septembris levisid taas kuuldused, et Cardi on lahutuse sisse andnud, kuid õige pea võttis ta lahutusdokumendid tagasi.