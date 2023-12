TANTSUSAADE TÕI ELLU UUED SUUNAD! Greta Korju sai pearolli filmis: see tekitas vaid veel suuremat isu end selles valdkonnas proovile panna

Greta sõnul on aasta pärast tantsusaadet kulgenud helikiirusel ja väga tegusalt. Tantsutreeneri põhitöö kõrvalt toimetab naine ka teistes loomevaldkondades. Näiteks on senine hobi – plaadikeerutamine – kasvanud koduseinte vahelt välja ja Gretal on avanenud toredaid võimalusi näidata oma oskusi ka suurema publiku ees. Sellele lisaks toimetab ta oma ema käsitöökosmeetika brändi LaKreem kallal, vastutades disaini ja visuaalse poole eest.