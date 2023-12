ELU PÄRAST TANTSUSAADET: Greta Korjule pakuti ootamatult peaosa filmis, esimene parima naispeaosa auhindki juba nopitud!

Greta tunnistab, et tema karjäärile ja tegemistele puhus praeguse hoo sisse just aastatagune „Tantsud tähtedega“ saade. Sellised kogemused on tema sõnul hindamatud ja avavad uksi, mida iial ettegi ei oska kujutada. Seejuures on aga oluline ka ise aktiivne ja ettevõtlik olla, sest ega sellised võimalused lihtsalt sülle ei lange.