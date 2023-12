„EESTI ESO“ | Surma-uurija Karl Käsnapuu: surm on meist kogu aeg ainult hetke kaugusel

Teispoolsusest vaadatuna on meie 80- või 100-aastane elu niikuinii ainult hetk. See teadmine jõuab väga sügavalt kohale inimestele, kellel on isiklikud surmalähedased kogemused. „Elu on mäng“ võib kõlada argimurede raskuse all ägavale inimesele küll pilkena, ent suuremas plaanis pole mõtet kõike nii tõsiselt võtta. Eelkõige muidugi iseennast ja enda emotsioone.