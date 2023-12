Levandid käisid Moskvas Anna vanematel külas. Allar Levandi: pärast paari pitsi muutus vestlus kohe teravamaks!

Allar Levandi kõneles Star FMi hommikuprogrammis, et nad käisid septembris Moskvas Anna vanematel külas. Venemaale saadi hõlpsasti: piirist sõideti liinibussiga üle, sealt siis rongiga edasi. „Väga lihtne ja kerge oli see kõik,“ jagas Allar muljeid. „Eelnevalt arvasime, et ei räägi sõjaga seotud teemadel üldse. Nad on kindlad, mis nad teevad ja see vaidlemine ei vii kuhugi. Saime kokku, kuid mingis staadiumis, kui istusime kõik juba laua taga ja võtsime pitsi, tekkis osadel vajadus neid asju lahti seletada. Mille peale meie ütlesime kohe: stopp! Me teame teie seisukohta, te teate meie oma. Kui tuled sünnipäevaks õnne soovima, on parem neid teemasid üldse vältida,“ rääkis mees.